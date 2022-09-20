Пугачеву проверят на «дискредитацию» ВС РФ из-за поста с просьбой признать ее «иноагентом»

Российскую певицу Аллу Пугачеву проверяют на «дискредитацию» российской армии из-за поста, в котором она обращается к Минюсту РФ с просьбой признать ее «иностранным агентом». Об этом сообщают источники РИА «Новости», а также Telegram-канал «Осторожно, новости».

Заявление с просьбой проверить высказывание Пугачевой поступило в полицию Подмосковья. По данным «Осторожно, новости», его автором оказалась местная жительница, которая увидела пост о Пугачевой в Telegram и решила, что певица «оскорбляет российскую армию».

Речь идет о посте Аллы Пугачевой, в котором она призвала Минюст признать ее иностранным агентом в знак солидарности со своим мужем Максимом Галкиным*. В своем обращении она заявила, что ее супруг является «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России», а также осудила действия российских властей, которые приводят к «гибели наших ребят за иллюзорные цели». Меньше чем за сутки ее пост набрал почти 600 тысяч «лайков».

Российские чиновники не смогли пройти мимо высказывания Аллы Борисовной. Депутат Госдумы Петр Толстой начал «сожалеть», что Пугачева «настолько утратила связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России». Он добавил, что ее «место в историческом музее времен СССР», она «перестала чувствовать страну и народ», «выпала из истории Родины».





*Максим Галкин признан в РФ «иностранным агентом».