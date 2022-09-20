Новым президентом РАН избран Геннадий Красников

Новым главой Российской академии наук (РАН) был избран гендиректор Научно-исследовательского института молекулярной электроники Геннадий Красников. За его кандидатуру проголосовал 871 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на председателя счетной комиссии Дмитрия Новикова.

«Списочный состав членов РАН — 2 008 человек, для проведения тайного голосования членам РАН выдано 1 396 бюллетеней, при вскрытии урн обнаружено 1 390 бюллетеней, недействительных — 122. Академик РАН Красников — 871 голос, академик РАН Маркович — 397 голосов», — рассказал он.

Бывший президент РАН Александр Сергеев снял свою кандидатуру с выборов руководителя академии днем ранее. Он назвал свое решение вынужденным, поскольку выборы проходили в «беспрецедентных условиях», а на членов РАН оказывали «психологическое и даже административное давление».

В преддверии объявления итогов сайт РАН, на котором должны были вести открытую трансляцию выборов, перестал работать. На этом фоне госагентства начали называть возможного победителя со ссылкой «на источник», обратила внимание «Тайга.Инфо».