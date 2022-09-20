Адвокату Навального* запретили проносить в колонию документы, а самому политику — слушать то, что в них написано

Администрация ИК-6 в Мелехово, где отбывает наказание Алексей Навальный*, запретила его адвокату проносить на встречи в колонию любые документы, а самому политику — «даже слушать то, что написано в каких-либо документах». Об этом сам Навальный* рассказал в своем Telegram-канале.

«Ну и вот сейчас на входе в колонию у моего адвоката забрали вообще все бумаги, которые он нес, заявив, что теперь администрация колонии будет решать, что имеет отношение к уголовному делу, а что не имеет. Соответственно, что можно мне зачитывать, а что нельзя. Вот сейчас мой адвокат сидит на встрече, имея лишь чистый лист бумаги и ручку. И у меня — через мутное стекло напротив — только чистый лист бумаги и ручка. Классная защита. Можно, например, погоду обсудить», — написал политик.

Ранее администрация владимирской ИК-6 заклеила пленкой пластиковую перегородку, через которую Навальный* общался с адвокатом. Политик рассказывал, что теперь свидания с адвокатам напоминают «исповедь в католической церкви» — за пластиковой стеной можно увидеть лишь смутный силуэт человека, а догадаться, что это действительно адвокат, а не другой человек, можно лишь по голосу.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к «экстремистской деятельности» или «терроризму». Он включен также в реестр «иностранных агентов».

