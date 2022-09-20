В Петербурге начали рассматривать дело о запрете цитаты Сартра «Любой антикоммунист — сволочь...»

Приморский районный суд Петербурга во вторник начал рассматривать иск прокуратуры к депутату КПРФ Алексею Филиппову о запрете на распространение цитаты философа Жана-Поля Сартра. Об этом сообщает ЗАКС.Ру из зала суда.

В январе 2022 года на Филиппова составили протокол о возбуждении ненависти или вражды из-за цитирования высказывания философа Жан-Поля Сартра, сообщала «Медиазона»*. Поводом для возбуждения дела стал пост во «ВКонтакте» от апреля 2017 года. В документе говорится, что к публикации приложена фотография «мужчины в очках» и цитата «Любой антикоммунист — сволочь…», авторство которой приписывают Жан-Полю Сартру.

ЗАКС.Ру уточняет, что в иске приведено более 40 интернет-страниц, на которых фраза Сартра якобы распространяется, при этом иск подан только к Филиппову. По какой причине он должен отвечать за все 42 домена, прокурор ответить не смогла. Судья обязала прокурора предоставить скриншоты всех страниц и другие материалы и отложила заседание на 25 октября.

*«Медиазону» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

