«Референдумы» о вхождении ДНР и ЛНР в состав России пройдут 23-27 сентября

Глава пророссийской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что референдум о вхождении оккупированного региона в состав России пройдет с 23 по 27 сентября. Он также отметил, что подписал указ о формировании добровольческих батальонов.

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UPD: Референдум о присоединении оккупированной Херсонской области к РФ также назначен на 23–27 сентября, заявил «глава» ОВА оккупированного региона Владимир Сальдо.

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«Референдум» о вхождении Луганской народной республики (ЛНР) в состав России пройдет 23 — 27 сентября. Об этом во вторник заявил первый заместитель главы Народного Совета ЛНР Дмитрий Хорошилов, передает «Коммерсант».

Ранее стало известно, что парламент ЛНР принял закон о проведении «референдума» по вопросу вхождения республики в состав РФ. «Глава» ЛНР Леонид Пасечник подписал соответствующий документ — он опубликован на его сайте во вторник.

«Референдум» о вхождении ДНР в состав РФ также планирует назначить на 23 — 27 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на «народный совет» республики. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что республика объединит усилия с ЛНР и тоже готова к референдуму.

Решение о проведении референдума также приняли оккупационные власти Херсонской области, сообщил глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо. По его словам, соответствующее решение было принято «по обращению общественных организаций и жителей». К «референдуму» также готовятся и в Запорожской области. По данным двух источников «Медузы», близких к администрации президента РФ, «голосование» там планируют назначить на 23–27 сентября.