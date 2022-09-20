Навальный*: дисциплинированные зэки-штурмовики — байка для дураков

Алексей Навальный* высказался о вербовке заключенных для участия в боях в Украине. По его мнению, армия из заключенных не достигнет никаких целей на фронтах.

Оппозиционер и сам отбывает наказание в колонии строгого режима, где есть люди, осужденные по тяжким статьям.

«Заявляется, что для участия в войне требуются убийцы, грабители, разбойники и нанесшие тяжкие телесные повреждения. И многие почему-то находятся под впечатлением, что эти категории граждан в тюрьмах — это какие-то зверские боевики. Типа как в «Отряде самоубийц». Люди, конечно, сидят разные. Наверное, и парочка боевиков есть. Но заявляю со всей ответственностью, что в 90% случаев:

— убийца — сильно пьющий человек, который однажды нажрался до такой степени, что нанес 18 ножевых ранений соседу, собутыльнику или (чаще всего) жене;

— грабитель — чувак в поисках денег, приходил в торговые центры, где отжимал айфоны у школьников;

— разбойник — алконаркот, который выслеживал женщин до подъезда, где отжимал у них сумку. Чтобы сумку отдавали быстрее, он бил женщин молотком по голове;

— тяжкие телесные — чувак влез в пьяную драку, где ударил кого-то по голове дубиной или камнем.

Ну и чего навоюет эта армия?

Он же на то и есть «уголовный элемент». Не зря же ни в СССР, ни сейчас в России сидевших не берут в армию. Почти у всех таких людей большие проблемы с дисциплиной и еще большие проблемы с алкоголем и веществами.

Нет, конечно, если боевая задача в том, чтобы ходить по местности с вопросом: «Бабка, самогон есть?» — то из уголовников будут идеальные солдаты. Также идеально будут выполнять приказ «солярку с техники слить, продать, на деньги купить бухла».

Ни в какой сухой закон под угрозой расстрела я не верю. Там у всех оружие и еще неизвестно, кто кого расстреляет. Дисциплинированные зэки-штурмовики — это такая же байка для дураков, как и «десятки успешных войн ЧВК Вагнер». Где они, эти войны-то? Они существуют только в мечтах Пригожина.

Думаю, что первая мысль любого зэка, посмотревшего это видео: «Боже, если они НАС набирают на войну, то в каком состоянии регулярная российская армия? Ее совсем нет, получается?»

Единственное, в чем можно быть уверенным, так это в том, что многие из оставшихся в живых убийц, разбойников и грабителей точно никогда не вернутся к нормальной жизни. Они продолжат грабить и убивать, только уже требуя особого к себе отношения, крича: «Мы за вас кровь проливали».

Ну, собственно говоря, на втором видео вы можете увидеть первых ласточек.

P.S. Меня лично отдельно вымораживает состояние законности во ФСИН. Меня месяц маринуют в ШИЗО за расстегнутую пуговицу, а в это же время на «строгие» зоны заходит человек, сам бывший уголовник, который выступает перед убийцами и говорит: «Я вас вытащу и сделаю из вас штурмовиков». Это какой же бардак в стране творится?»

*Алексея Навального власти России внесли в список экстремистов и террористов.