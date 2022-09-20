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ВЦИОМ: только 2% россиян имеют шенгенские визы
20.09.2022
По
данным
ТАСС, загранпаспорта есть у 29% жителей страны. У 70% граждан России нет ни шенгена, ни загранпаспорта. Чаще всего загранпаспорт есть у жителей Москвы и Санкт-Петербурга.
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