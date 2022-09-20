Close

#Новости

ВЦИОМ: только 2% россиян имеют шенгенские визы

20.09.2022

По данным ТАСС, загранпаспорта есть у 29% жителей страны. У 70% граждан России нет ни шенгена, ни загранпаспорта. Чаще всего загранпаспорт есть у жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.