В Херсоне заявили о необходимости немедленного референдума о присоединении к России

В ВГА Херсонской области заявили, что необходимо немедленно провести референдум о вхождении региона в состав России. С таким обращением выступил общественный совет области.

Пророссийские власти говорят, что к России хотят присоединиться местные жители, общественные организации.

«Изучив многочисленные предложения и пожелания общественных организаций и отдельных жителей региона, Общественный совет Херсонской области пришел к выводу, что наступила острая необходимость немедленного проведения референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации», — заявила ВГА.

В сообщении также сказано, что жители «измотаны киевским режимом», который уничтожил экономику региона, запретил русский язык. Среди аргументов привели также соображения безопасности.

Вчера такие же заявления выпустили в ДНР и ЛНР.