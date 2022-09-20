В Госдуме могут ввести реальный срок для добровольно сдавшихся в плен

Юрист и правозащитник Павел Чиков сообщил, что в Госдуму внесли законопроект о внесении изменений в УК. В Уголовный кодекс хотят добавить две новые статьи: «Добровольная сдача в плен» и «Мародерство». Среди отягчающих обстоятельств вводят совершение преступления «в период мобилизации или военного положения, в военное время».

Законопроект приняли в первом чтении еще в июле, накануне в него внесли поправки.

По предложению депутатов, сдача в плен будет наказываться сроком до 10 лет лишения свободы, если силовики не найдут признаков госизмены. Мародерство предлагают наказывать 15-ю годами колонии.

Тот же законопроект ужесточает наказание за самовольное оставление части — до 10 лет колонии, если отсутствовать в части больше месяца. От двух до 10 суток отсутствия будут подразумевать срок до 5 лет лишения свободы вместо нынешнего одного.

По этой статье сейчас наказывают тех, кто отказывается участвовать в боях в Украине. В некоторых регионах число возбужденных дел по этой статье выросло в несколько раз.

Еще одна статья, которую применяют к отказникам — неисполнение приказов командования «в период военного положения, в военное время или в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий». Сюда же включен отказ от участия в военных или боевых действиях. По этим статьям смогут лишать свободы на срок от двух до трех лет.

В законопроекте есть еще одна группа статей о невыполнении гособоронзаказа и нарушении условий госконтрактов. В весеннюю сессию Госдума приняла закон о том, что работодатели должны будут исполнять госконтракты, даже если придется работать сверхурочно, а цена контракта изменится.

Госдума может принять закон сегодня во втором и третьем чтениях. Совфед и подпись президента, как это бывало раньше, могут появиться под документом до конца дня. И в этот же день он может вступить в силу.