Лилии Чанышевой утвердили обвинение по трем статьям УК

Экс-координатору Штаба Навального** в Уфе Лилии Чанышевой утвердили обвинение. Адвокаты начали знакомиться с материалами уголовного дела: в нем три статьи уголовного кодекса. Ей грозит до 18 лет лишения свободы.

По информации Ивана Жданова*, в окончательном виде обвинение состоит из ч. 3 ст. 282.1 — деятельность экстремистского сообщества с использованием служебного положения, ч. 1 ст. 280 — призывы к экстремизму, ч. 3 ст. 239 — создание организации, которая нарушает права граждан.

Самый большой срок — 12 лет — предусмотрен по статье об экстремистском сообществе.

«Суд хотят провести в Башкирии, где правит местный царек Хабиров, который ненавидит Лилию. Местные ФСБшники уже угрожали, что дадут 15. Это все при том, что нас тысячи раз проверяла прокуратура и никакого экстремизма не находила. Как только нас признали экстремистами, Лилия осталась в России и не имела с нами никакой связи. Но смешно уже ссылаться на эти формальности. Важна суть. А суть в том, что уже сейчас можно видеть, как вся путинская система очень скоро начнет рушиться. И судить будут те, кого хотели судить», — рассказал юрист.





*Ивана Жданова власти России считают «иностранным агентом».

**Штабы Навального силовики считают «экстремистскими» и их деятельность запрещена на территории страны.