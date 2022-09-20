Очередные репрессии против артистов: сразу в пяти городах отменили концерты группы Сплин»

Осенние концерты группы «Сплин» отменили сразу в пяти городах: Владимире, Ярославле, Череповце, Нижнем Новгороде и Туле. В августе лидер группы Александр Васильев на концерте в Воронеже поддержал уехавших из России музыкантов.

На отмену концертов обратил внимание «Можем объяснить». Организаторы объяснили, что перенесли выступления «по техническим причинам». «Технические проблемы» должны устранить к апрелю 2023 года — именно на этот срок перенесли концерты. Директор концертного агентства CleverSmile, которое организовывало концерты, не стал общаться с журналистами.

На официальной странице группы «Сплин» нет обновлений — только пост с черным квадратом и хэштегом #нет войне от 27 февраля.

На концерте в Воронеже на фестивале «Чернозем» Александр Васильев поддержал уехавших из России артистов. Им он посвятил песню «Выхода нет». Васильев добавил, что надеется на то, что «наступит свет» и музыканты, вынужденные уехать, вернутся и выступят. Он также сказал, что рад видеть на концерте столько людей, которые не приемлют насилие и жестокость. В городских пабликах его назвали «изменником родины», из трансляции фрагмент с этой фразой удалили.

Преследование артистов началось в стране с началом боев в Украине. Российские власти оштрафовали лидера «ДДТ» Юрия Шевчука по статье о дискредитации армии за пацифистские высказывания на концерте в Уфе. Он также сказал, что «Родина — это не жопа президента»: лингвистическая экспертиза проверила, дискредитирует ли слово «жопа» власть.

Еще одного артиста — Максима Галкина* — включили в реестр «иностранных агентов». Он покинул Россию с началом боев в Украине. Алла Пугачева поддержала мужа, осудила бои в Украине и попросила Минюст включить ее в тот же реестр. Кремль не отреагировал на ее заявление, но депутаты Госдумы посчитали, что Алла Борисовна «оторвана от реальности, страны».

*Максима Галкина Минюст России считает «иностранным агентом».

Фото: ТАСС