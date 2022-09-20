Эрдоган: Путин хочет завершить конфликт в Украине как можно скорее

Президент Турции Реджеп Эрдоган дал интервью телеканалу PBS. Он сказал, что конец украинского конфликта зависит в том числе от позиции России, а президент Владимир Путин на саммите ШОС дал понять, что готов прекратить конфликт как можно скорее.

По словам Эрдогана, он провел в Узбекистане обстоятельные переговоры с Путиным. По его словам, российский президент «хочет покончить с конфликтом как можно скорее». Эрдоган добавил, что большой прогресс сделан в вопросе обмена военнопленными: должны быть обменены 200 человек. Он также назвал российскую «спецоперацию» вторжением, которое не может быть оправдано.

На вопрос корреспондента о том, кто по мнению Эрдогана сейчас имеет преимущества на фронте, президент Турции ответил, что не хотел бы это рассматривать.

«Все что мы хотим сделать и что мы хотим увидеть, — это закончить эту битву миром, будь то Путин, будь то Зеленский. Я всегда просил и рекомендовал это. Это конфликт, закончившийся человеческими жертвами. Люди умирают, и в конце концов никто не выиграет. И это не то, что мы ищем», — сказал Эрдоган.

Он также подчеркнул, что в случае мира территории, которые были взяты под контроль российскими войсками, должны быть возвращены Киеву. Он также подчеркнул, что с 2014 года просит Москву вернуть Крым Украине, хотя в этом вопросе не было до сих пор ни одного шага вперед.

На прошлой неделе украинская сторона сообщала, что российские чиновники разными путями пытались привлечь Киев к переговорам. О возможности переговоров говорил и Владимир Путин на саммите ШОС. Но, по мнению генсекретаря ООН Антониу Гутерриша, Украина и Россия далеки от встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.