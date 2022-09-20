МИД Венгрии: ЕС не должен рассматривать новые санкции против России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал ЕС не рассматривать новые санкции против России. Как пишет Reuters, он считает, что ограничения только усугубят энергетический кризис и нанесут ущерб Европе.

«ЕС должен… перестать упоминать о 8-м пакете санкций, должен перестать обозначать меры, которые только еще больше усугубят кризис энергоснабжения», — заявил Сийярто.

Венгрия не первый раз препятствует введению санкций против России. При обсуждении шестого пакета санкций по инициативе Будапешта не ввели санкции против патриарха Кирилла. Венгрия также просила не вводить санкции против российской ядерной энергетики. Фактически венгерские чиновники повторяют риторику Кремля, что санкции наносят больше вреда Европе.