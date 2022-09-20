В Приморье депутата Самсонова приговорили к 13 годам колонии за растление ребенка

В Приморском крае депутата регионального Заксобрания от КПРФ Артема Самсонова приговорили к 13 годам колонии строгого режима за растление ребенка (п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ). Обвиняемый не признал вину и заявил, что обвинение — оговор, а преследуют его по политическим мотивам, пишет VL.ru. Защита планирует обжаловать приговор.

Приговор огласил сегодня в закрытом режиме Советский районный суд Владивостока. Следствие считает, что смогло доказать растление ребенка. По версии силовиков, Самсонов в 2018 году на базе отдыха демонстрировал 11-летнему мальчику фаллоимитатор и «доводил ему информацию о его предназначении». Самсонов заявлял, что обвинение строится на показаниях членов одной семьи, а преследуют его по политическим мотивам.

Задержали Самсонова в конце ноября 2021 года. Фрунзенский суд тогда отправил его под стражу.

Фото: VL.ru