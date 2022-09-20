Финляндия может изменить законодательство для введения ограничений на въезд россиян

DW* со ссылкой на финское информационное агентство STT сообщила, что канцлер юстиции Туомас Пеюсти предложил пересмотреть национальное законодательство. По его мнению, на основании некоторых санкционных законов въезд в страну могут ограничить путешественникам из некоторых стран, в частности — России.

В Финляндии, тем не менее, не планируют вводить тотальный запрет на выдачу туристических виз и въезд в страну граждан РФ. Ограничения пребывающих из определенной страны можно ввести в крайних случаях.

Чтобы изменить национальное законодательство, в Финляндии нужно соответствующее предложение от правительства. Такое решение на уровне ЕС также могло бы быть действующим, причем, по мнению Пеюсти — более действенным.

ЕС и Швейцария ранее приостановили соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. С 19 сентября Эстония, Литва, Латвия и Польша ввели запрет на въезд российских туристов, в том числе с шенгенскими визами других стран ЕС.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом».