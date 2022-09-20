Посольство России в Канаде оценило нападение как попытку теракта

Российский посол в Канаде Олег Степанов оценил нападение на посольство в Оттаве как попытку теракта. Послу Канады в Москве в российском МИД заявили решительный протест и потребовали обеспечить безопасность дипломатов.

В МИД также отметили, что протест канадскому послу связан и с другим случаем, когда протестующие блокировали служебный вход в консульский отдел посольства. Вызванный наряд полиции при этом проявил «попустительство».

«Как и в других аналогичных случаях враждебных акций против дипломатических представительств Российской Федерации в Канаде, правоохранительные органы не предотвратили указанные инциденты и не задержали виновных», — добавили в МИД РФ.

Степанов уточнил, что инцидент произошел в ночь с 11 на 12 сентября. Бутылка разбилась, но горючая жидкость не загорелась — прогорел только фитиль, рассказал посол ТАСС. Степанов также добавил, что такие атаки были и в других дипломатических представительствах России в Канаде.