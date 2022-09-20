Сотрудников «Газпрома» в Якутии требуют сдавать по 1000 рублей для раненых

В распоряжении журналистов «Радио.Свобода»* оказалась переписка в рабочем чате сотрудников Ленского отдела охраны ПАО «Газпром» в Якутии. Сотрудников обзывают перечислить по 1000 рублей на помощь раненым в Украине военным. Необходимость пожертвований объяснили катастрофической нехваткой медикаментов.

Сотрудникам объяснили, что во время «спецоперации» очень много военнослужащих из Дальнего Востока получили различные ранения. Региональный филиал «Газпрома» «вызвался оказать материальную помощь». Деньги нужны для покупки медикаментов, «которых катастрофически не хватает в больницах и военных госпиталях».

Переводы просят присылать по номеру телефона. Сумма — не меньше 1000 рублей. После отправки нужно отчитаться ответственному, который потом предоставит отчет руководству.

Источник рассказал, что только в этом чате состоит около 100 сотрудников отделения охраны. Такие рабочие конференции есть и у других отрядов. Он также добавил, что раньше сбор был добровольным, но регулярным, а теперь — добровольно-принудительным.

*«Радио.Свободу» Минюст России считает «иностранным агентом».