Во Франции совершено покушение на основателя Gulagu.Net Владимира Осечкина

Основатель Gulagu.Net Владимир Осечкин в своем Telegram рассказал, что во Франции, в городе Биарриц на него пытались совершить покушение. Об этом его предупреждали журналисты Bellingcat*.

Осечкин сказал, что ему удалось заметить красную точку от прицела. Около часа он лежал на полу вместе с женой и детьми. Сейчас он в порядке, полиция Франции начала расследование.

«Для пригожина-путина-прочей шушары новости у меня не очень, а вот для друзей - бодрые и на позитиве… Желающие нас остановить или притормозить идут вслед за кораблем, эксперты по прицелам и т.д. могут за ними проследовать. Лежать на полу час скучно, а вот смотреть на лежащих на полу детей и жену из-за каких-то ублюдков — почти невыносимо. Был у них оппонент, нажили себе врага. Мы знаем кто это заказал и через кого организовал, перехват ПТП и многое другое нам помогут, а вот соучастникам этой схемы жизнь испортят сильно, их жизнь с этого момента до прилёта бумеранга теперь будет нервной», — написал правозащитник.

О бизнесмене Евгении Пригожине Осечкин много пишет: по сведениям его источников, Пригодин лично ездит по колони России и вербует заключенных для участи в боях в Украине. Пригожин в ответ требует заблокировать каналы Gulagu.Net и угрожает подать в суд на клевету, дискредитацию и фейки про армию.

*Bellingcat российские власти считают «нежелательной организацией» и «иноагентом».