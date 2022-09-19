Минпросвещения РФ назвало обязательными для посещения внеклассные занятия «Разговоры о важном»

Минпросвещения РФ заявило об обязательности посещения внеурочных занятий «Разговоры о важном», на которых школьникам рассказывают о боевых действиях в Украине. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«В соответствии с ФГОС общего образования внеурочная деятельность является частью образовательных программ. Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом занятия», — говорится в сообщении. При этом уточняется, что оценки за посещение занятий ученикам ставить не будут, домашние задания также не предусмотрены.

Ранее Альянс учителей и движение «Мягкая сила» опубликовали открытое письмо с призывом к педагогам и родителям учеников бойкотировать «Разговоры о важном», которые стартовали в российских школах с 5 сентября. Авторы обращения указали, что методички и инструкции от российских властей носят рекомендательный характер, и посещение детьми таких уроков вовсе необязательно. Они отметили, что многие формулировки из учебных материалов носят пропагандистский характер и не имеют отношения к воспитанию патриотизма у учеников.

«Мы уверены, что настоящий патриотизм не воспитывается в атмосфере ненависти, страxа и обязаловки. Патриотизм можно привить только своим примером: занимаясь благотворительностью, оберегая природу, изучая и соxраняя историческое наследие. И делать это должны родители, а школа должна помогать, а не мешать. Это прежде всего дело родителей, а не чиновников», — говорилось в обращении.

