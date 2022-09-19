Кыргызстан и Таджикистан договорились о мире

Представители Кыргызстана и Таджикистана подписали протокол о мирном урегулировании конфликта между странами. Об этом в понедельник сообщило агентство Turmush со ссылкой на председателя Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбека Ташиева.

«Мы подписали протокол с Таджикистаном. Главная суть протокола — стабилизация ситуации и установление мира между двумя странами, проведение работ по урегулированию обстановки. С киргизской стороны подписал я, с таджикской стороны — председатель ГКНБ Саймумин Ятимов», — приводит Turmush слова Ташиева.

По его словам, серия встреч на этом не заканчивается. Вечером во вторник стороны вновь проведут переговоры. Кто будет в них участвовать, не уточняется.

Столкновения на границе Таджикистана и Кыргызстана начались 14 сентября. Стороны договаривались о режиме прекращения огня, но Кыргызстан обвинял Таджикистан в провокациях и продолжении обстрелов приграничных территорий. В Душанбе также обвинили оппонентов в обстрелах.