Сразу два крупных турецких банка отказались от работы с российским «Миром»

Турецкие банки Iş Bankası и Denizbank приостановили работу с платежной системой «Мир». С российских карт больше нельзя снимать турецкие лиры.

О решении Iş Bankası прекратить работу с российской платежной системой сообщил Bloomberg. Причиной отключения турецкого банка от российского «Мира» стало давление США. Минфин Соединенных Штатов неоднократно угрожал санкциями турецким компаниям, которые продолжали помогать российским властям использовать «Мир» за пределами страны.

Вслед за Iş Bankası от сотрудничества с российской платежной системой также отказался и Denizbank. Как сообщает ТАСС, на данный момент с карт «Мир» по-прежнему можно снять турецкие лиры в банкоматах банков Halkbank, Ziraat bankasi и VakifBank.

