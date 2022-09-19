208-й день боев: главное

Пресс-секретарь Кремля на ежедневном брифинге назвал «враньем» сообщения о преступлениях российской армии в Изюме Харьковской области. После вывода из города российских войск в лесу обнаружили массовое захоронение в котором было около 450 могил — об этом стало известно три дня назад. При эксгумации тел обнаружилось, что есть погибшие со следами пыток. В ЕС призвали создать международный трибунал по рассмотрению преступлений российских военных в Украине.

«Это тот же сценарий, что в Буче. Все развивается по одному сценарию. Это вранье. Конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Общественная палата ЛНР обратилась к «главе республики» Леониду Пасечнику с требованием немедленно провести референдум о вхождении в состав России. Эту просьбу аргументировали тем, что такой шаг «обезопасит территорию ЛНР и откроет новые возможности для ее восстановления». С таким же заявлением выступили в ДНР. О готовности провести голосование заверили власти Херсонской области.

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал, что власти нашли способ «узаконить» отправку заключенных на фронт. ФСИН для этого подписывает специальные договоры с ЛНР и ДНР, рассказал «Можем объяснить».

Формально заключенные продолжают отбывать наказание, но на территории ЛДНР. По договорам о межгосударственном сотрудничестве, Россия выплачивает «исправительной системе» в украинских регионах деньги за вновь прибывших заключенных. Из этих средств могут оплачиваться проживание и их «работа».

По данным источников, заключенные подписывают документ о том, что ознакомлены с межгосударственным договором, а потом — отправляются на фронт. Они также подписывают ходатайства о переводе в Ростовскую область, а в случае смерти заключенных пригождается также заранее подписанный документ, который в случае чего позволит объявить осужденных беглыми. Также власти могут использовать «этапирование для следственных действий» для легализации отправки зэков.

Глава фонда «Русь сидящая»* Ольга Романова оценила число завербованных заключенных минимум в 3000 человек. Вчера правозащитники потребовали объяснить основания, по которым освобождаются от наказания отправленные на фронт заключенные. Официально это возможно только на основании амнистии, УДО или помилования.

В «Энергоатоме» сообщили, что ночью российские войска обстреляли территорию Южно-Украинской АЭС. Ракета приземлилась в 300 метрах от ядерных реакторов, станция повреждена, разбито больше 100 окон. Но пострадавших нет и реакторы работают в штатном режиме. Три высоковольтных линии электропередачи отключены.

В Донецке 13 человек погибли, 8 пострадали при обстреле Куйбышевского района. ТАСС сообщил, что по предварительной информации среди погибших двое детей. Ракеты попали в автобусную остановку и магазин.

В ЛНР приговорили к 13 годам лишения свободы бывшего сотрудника миссии ОБСЕ Дмитрия Шабанова. Как пишет РБК, его признали виновным в госизмене. Приговор еще может быть обжалован в 10-дневный срок. Большинство сотрудников миссии покинули ЛНР 28 февраля: власти ЛНР не продлили им аккредитацию, разрешающую вести мониторинг. Часть сотрудников миссии задержали в апреле. В ЛНР считают, что наблюдатели передавали секретную военную информацию представителям иностранных разведок и однобоко освещали конфликт.

Разведка Британии пишет, что Россия потеряла в боях как минимум 4 боевых самолета за последние 10 дней. С 24 февраля число самолетов в российских войсках сократилось примерно до 55. Скорее всего такой рост потерь говорит о том, что под давлением украинских наступлений российские ВВС идут на больший риск, пытаясь обеспечить непосредственную поддержку с воздуха российским наземным войскам. Ситуационная осведомленность пилотов часто плохая; существует реальная вероятность того, что некоторые самолеты отклонились от территории противника и попали в более плотные зоны ПВО, поскольку линия фронта быстро перемещалась. У России, таким образом, больше нет превосходства в воздухе.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Владимир Путин все больше делает ставку на добровольческие и марионеточные вооруженные формирования, а не на обычные соединения вооруженных сил. Все лето, и особенно после поражения под Харьковской областью Путин действовал в обход российского высшего военного командования и руководства Минобороны. Это говорит о том, что все чаще внимание российских властей приковано к вербовке наемников из разных источников. Офицеры критикуют такой подход, поскольку это приводит к напряжению, неравенству и общему отсутствию сплоченности между силами. В некоторых соединениях также есть этническая дискриминация.

Кроме того, у разных подразделений разная мотивация к бою, состав сил. Единственное, что их объединяет, это совершенно неадекватная подготовка, и мощи российской армии такие подразделения не добавляют, заключили аналитики ISW.

Сейчас российские войска пытаются вести наступление только в Донецкой области. Российские силы в западной части Херсонской области, возможно, пытаются отступить на более защищенные позиции в рамках контролируемого отхода, чтобы избежать хаотичного отступления, характерного для отвода войск в Харькове.





*«Русь сидящую» Минюст России считает «иностранным агентом».