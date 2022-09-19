В ДНР вслед за ЛНР потребовали немедленно провести «референдумы» о присоединении к России

«Общественная палата» ДНР вслед за ЛНР потребовала немедленно провести «референдум» о вхождении в состав России. Соответствующее обращение к «главе» республики Денису Пушилину зачитал председатель палаты Алексей Кофман.

«Все мы давно чувствуем и знаем, что Донбасс — это Россия, мы воюем за это долгих восемь лет, мы ежедневно терпим за это удары по нашим домам, улицам, больницам, школам и детским садам. Пора стереть несуществующую границу между нашими государствами, как она давно стерта в наших сердцах, и провести референдум о вопросе вхождения Донецкой народной республики в состав Российской Федерации», — приводит ТАСС его слова.



В свою очередь, замглавы военно-гражданской «администрации» Херсонской области Кирилл Стремоусов в беседе с ТАСС также заявил о готовности местных жителей к «референдуму». По его словам, пророссийским «властям» региона регулярно поступают соответствующие обращения.

«Они (местные жители. — NT) готовы пойти на референдум, лишь бы были гарантии безопасности и Россия осталась здесь навсегда», —сказал он.

Ранее «Общественная палата» ЛНР обратилась к главе самопровозглашенной республики Леониду Пасечнику и Народному совету с просьбой немедленно провести «референдум» о вхождении в состав России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Медуза»* ранее сообщала, что успешное украинское контрнаступление заставило Кремль отложить на неопределенный срок проведение «референдумов» о «присоединении» оккупированных территорий к России. По словам собеседников издания, речь идет не только об оккупированных Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, но и о самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

*«Медузу» Минюст РФ считает «иностранным агентом».