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#Новости

Владимирские власти присвоили памятнику лесных культур имя погибшего в Украине военного

19.09.2022

Открытие памятника состоялось 17 сентября

Новому памятнику лесных культур, открытому 17 сентября во Владимирской области, присвоили имя российского военного, погибшего в ходе боевых действий в Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации региона.

Администрация Владимирской области сообщила, что 17 сентября в поселке Андреево отметили традиционный праздник работников лесного хозяйства — День леса. Перед праздничным гуляньем в поселке открыли памятник лесных культур имени российского военнослужащего Алексея Курганова.

«Он героически погиб 7 марта 2022 года при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины», — говорится в сообщении.

Курганов служил в звании гвардии капитана и был командиром разведывательной роты 137-го гвардейского парашютно-десантного Рязанского полка. Ему присолили звание Героя России посмертно.

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