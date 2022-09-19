«Мягкая сила» попросила Москалькову проверить условия содержания журналистки RusNews в СИЗО

Движение активисток «Мягкая сила» направило обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой проверить условия содержания журналистки RusNews Марии Пономаренко, которая на прошлой неделе пыталась покончить с собой. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мягкой силы».

«Попытку суицида Пономаренко предприняла из-за ухудшения психического состояния: у нее диагностировали истерическое расстройство личности, а необходимую помощь в СИЗО она не получала. Мы считаем, что ухудшение ее состояния произошло из-за содержания в помещении с заклеенными окнами, из-за чего у Пономаренко развилась клаустрофобия», — говорится в тексте обращения.

Изложив все доводы, активистки попросили Москалькову проверить условия содержания Пономаренко и смягчить ей меру пресечения — вплоть до полного снятия всех обвинений. Участницы движения отметили, что «граждане не должны преследоваться за высказывание своего мнения».

О том, что Мария Пономаренко, заключенная под стражу по уголовному делу о распространении военного «фейка», вскрыла вены в СИЗО-1 Барнаула, стало известно 16 сентября. Как сообщили в RusNews, журналистка страдает клаустрофобией, но ее поместили в камеру с заклеенными окнами. В ней она провела два месяца, что сказалось на ухудшении ее состояния.

«Условия содержания за заклеенными окнами я считаю пыточными. Никакой опасности для общества я не представляю. Единственный человек, которому я могу нанести повреждения в состоянии истерики и депрессии, это я сама», — говорила Пономаренко в суде.

Журналистку задержали 23 апреля в Санкт-Петербурге. Суд поместил ее под стражу 27 апреля. Поводом к уголовному преследованию стал пост о разрушенном драмтеатре в Мариуполе. Из Петербурга ее этапировали в Барнаул.

Ранее ОВД-Инфо* сообщил, что Пономаренко делают принудительные инъекции в психиатрической больнице. При сопротивлении ее силой удерживали сотрудники ФСИН.





*ОВД-Инфо в России включен в реестр «иностранных агентов».