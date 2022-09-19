Pet Shop Boys заявили о восхищении Аллой Пугачевой, осудившей действия российских властей в Украине

Британский электронный дуэт Pet Shop Boys выразил поддержку российской певице Алле Пугачевой, публично выступившей против боевых действий в Украине. Соответствующий пост музыканты опубликовали в своем официальном Twitter-аккаунте.

«Мы восхищаемся мужеством и честностью легендарной российской суперзвезды Аллы Пугачевой, которая осудила войну Владимира Путина с Украиной, заявив, что она сделала Россию «изгоем», — говорится в сообщении.

Накануне Алла Пугачева опубликовала пост, в котором призвала Минюст признать ее иностранным агентом в знак солидарности со своим мужем Максимом Галкиным*. В своем обращении она заявила, что ее супруг является «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России», а также осудила действия российских властей, которые приводят к «гибели наших ребят «за иллюзорные цели». Меньше чем за сутки ее пост набрал почти 600 тысяч «лайков».

Российские чиновники не смогли пройти мимо высказывания Аллы Борисовной. Депутат Госдумы Петр Толстой начал «сожалеть», что Пугачева «настолько утратила связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России». Он добавил, что ее «место в историческом музее времен СССР», она «перестала чувствовать страну и народ», «выпала из истории Родины».

*Максима Галкина Минюст РФ считает «иностранным агентом».

