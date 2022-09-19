Путин наградил «генпрокурора» ЛНР Сергея Горенко орденом Мужества посмертно

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества «генпрокурора» Луганской народной республики Сергея Горенко. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Указом Президента Российской Федерации Генеральный прокурор Луганской Народной Республики Сергей Сергеевич Горенко награжден (посмертно) орденом Мужества», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин посмертно присвоил Горенко звание Героя ЛНР, утверждают в «генпрокуратуре» республики. При этом официального указа о награждении на портале президентских указов опубликовано не было.



На прошлой неделе в результате взрыва в Луганске погибли «генпрокурор» самопровозглашенной ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Их подорвали в здании «генеральной прокуратуры» народной республики. Российские и пророссийские силы обвинили в случившемся «украинских нацистов» и «киевский режим».

