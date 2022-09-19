«Общественная палата» ЛНР потребовала незамедлительно провести «референдум» о присоединении к России

«Общественная палата» ЛНР обратилась к главе самопровозглашенной республики Леониду Пасечнику и Народному совету с просьбой немедленно провести «референдум» о вхождении в состав России. Об этом сообщает РИА «Новости».

В «общественной палате» подчеркнули, что этот шаг якобы обезопасит самопровозглашенную Луганскую народную республику и «поможет ей быстрее вернуться к мирной жизни». В ведомстве также отметили, что провокации «киевских националистов» не разобщили, а напротив, сплотили местное население. Исходя из этого, есть уверенность в том, что жители республики полностью поддержат инициативу по «референдуму», считают в «общественной палате».

«Медуза»* ранее сообщала, что успешное украинское контрнаступление заставило Кремль отложить на неопределенный срок проведение «референдумов» о «присоединении» оккупированных территорий к России. По словам собеседников издания, речь идет не только об оккупированных Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, но и о самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.



На прошлой неделе в результате взрыва в Луганске погибли «генпрокурор» самопровозглашенной ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Их подорвали в здании «генеральной прокуратуры» народной республики. Российские и пророссийские силы обвинили в случившемся «украинских нацистов» и «киевский режим».



*«Медузу» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

