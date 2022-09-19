Минобороны РФ: США подтвердили проведение биоисследований на малообеспеченных украинцах

Минобороны РФ утверждает, что делегация США в Женеве якобы признала проведение в Украине биоисследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц. С соответствующим заявлением выступил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Крайне неубедительно выглядели объяснения США и Украины относительно вывоза штаммов и биоматериалов украинских граждан и соблюдения этических норм при проведении исследований на военнослужащих, малообеспеченных гражданах, а также на одной из наиболее незащищенных категорий населения — пациентах психиатрических больниц. При обсуждении данного вопроса американская делегация признала подобные факты, отметив при этом, что передача образцов патогенных биоматериалов в США «была нечастой», — сообщил Кириллов на брифинге в понедельник. Его слова приводит РИА «Новости».

Кириллов также обратил внимание на то, что американская и украинская стороны отказались отвечать на вопрос о причинах уничтожения документов о военно-биологической деятельности США в Украине. Между тем, в распоряжении Москвы оказались документы, подтверждающие попытки Украины прекратить сотрудничество с Управлением по снижению угрозы Минобороны США (ДИТРА), заявил начальник войск РХБЗ.

В Минобороны РФ уверены, что ни у одной из делегаций на совещании по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в Женеве не возникло сомнений в подлинности представленных Россией доказательств. При этом российская сторона подчеркнула, что якобы из-за давления США в заседании приняли участие лишь 89 из 184 стран. При этом больше половины выступивших делегаций — 22 из 43 — поддержали российскую позицию, либо заняли нейтральную.