Главы МИД Армении и Азербайджана проведут переговоры в Нью-Йорке

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов в понедельник проведут переговоры в Нью-Йорке. С соответствующий инициативой выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает пресс-служба МИД Армении.

«По инициативе американской стороны сегодня в Нью-Йорке состоится трехсторонняя встреча Мирзоян — Блинкен — Байрамов», — говорится в сообщении.

Минобороны Армении обвинило Азербайджан в интенсивных обстрелах участка границы Сотк — Горис в ночь на прошлый вторник. В ведомстве также заявили, что ВС Азербайджана обстреляли пункт дислокации пограничных войск ФСБ России в Гегаркуникской области на востоке Армении. Власти Азербайджана эти обвинения решительно отвергли и заявили, что обстрел стал ответом на провокации со стороны Еревана.

Позднее Азербайджан сообщал о достижении договоренностей о прекращении огня, однако Армения заявляла о продолжении обстрелов. В связи с обострением ситуации на границе Ереван обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности с просьбой предоставить ей военную помощь. ОДКБ отослала в страну оперативную группу, но ответа на запрос о предоставлении поддержки так и не дала.

В интервью национальному радио секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сказал, что ОДКБ так и не предоставила военную и политическую помощь Еревану, и надежд на применение механизмов ОДКБ для решения конфликта больше нет.

«Каковым было наше ожидание и в чем состоял наш запрос в ОДКБ? Предоставить Армении военную и военно-политическую помощь для защиты суверенитета Армении и вывода азербайджанских войск с суверенной территории Армении. Наше требование от ОДКБ было именно таковым. До сих пор это [требование] не выполнено. Естественно, по данной части нас не удовлетворяет», — цитирует Григоряна «Интерфакс».

После этого в дело вмешалась американская сторона. 17 сентября агентство Armenpress сообщило, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси прибыла в Ереван. Она решительно осудила и назвала незаконными нападения Азербайджана на пограничные регионы. Азербайджан, в свою очередь, раскритиковал слова Пелоси. Баку назвал «безосновательными и несправедливыми» обвинения с ее стороны, а также заявил, что такие высказывания вредят усилиям, направленным на нормализацию отношений с Ереваном. Визит Пелоси продлится до 19 сентября.