В Иране разрастаются протесты после гибели 22-летней правозащитницы Махсы Амини

В Иране разрастаются протесты после смерти 22-летней Махсы Амини — правозащитницы, погибшей после встречи с «полицией нравов», обвинившей ее в неправильном ношении хиджаба. Демонстранты бьют стекла автомобилей и жгут уличные мусорные баки, силовики отвечают им слезоточивым газом.

Махса Амини, активно выступавшая за права иранских женщин, погибла на прошлой неделе в тегеранской больнице — ее госпитализировали в состоянии комы прямо из отделения «полиции нравов». Она привлекала внимание стражей правопорядка из-за того, что ее голова якобы была недостаточно «плотно» покрыта хиджабом.

Начальник полиции Тегерана Сардар Хусейн Рахими назвал ее смерть несчастным случаем: согласно официальной версии, она умерла от сердечного приступа. В свою очередь, родственники Амини утверждают, что у девушки не было проблем со здоровьем .

«Ее привезли в больницу, где она несколько дней находилась в коме. Затем ее отключили от системы жизнеобеспечения и объявили мертвой. Вся страна требует расследования, что произошло на самом деле», — рассказали они.

Несмотря на заявления властей, в ее родном Секкезе и других городах на западе Ирана начались масштабные акции протеста с требованием расследовать смерть Амини. Противники действующей власти обвиняют стражей правопорядка в избиении девушки, что в итоге и привело к ее смерти.

Первая волна протестов распространилась среди женщин — они собирались около административных зданий, выкрикивали протестные лозунги и жгли на камеру свои платки. Сообщается, что теперь протесты захлестнули и иранских студентов.

Как сообщает Al Jazeera, после похорон Амини иранские полицейские применили слезоточивый газ для разгона протеста на западе Ирана. По данным агентства Fars, в воскресенье полиция арестовала несколько человек из примерно 500 демонстрантов, которые собрались в воскресенье на площади Азади в Сенендедже, столице иранской провинции Курдистан.

Президент Ирана Ибрахим Раиси поручил главе МВД в срочном порядке и с особой точностью расследовать гибель Амини и выразил соболезнования ее семье. К семье правозащитницы лично прибыл с соболезнованиями командующий Корпусом стражей исламской революции в Курдистане Хоссейн Салами.

Полиция нравов подконтрольна иранскому МВД, выделена в отдельную структуру в 2005 году. Патрули надзирают за соблюдением шариатского дресс-кода в общественных местах, который действует в стране со времен Исламской революции 1979 года.