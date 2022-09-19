Мосгорсуд на 1 месяц сократил срок мундепу Горинову, осужденному по делу о военном «фейке»

Мосгорсуд сократил на 1 месяц срок муниципальному депутату Красносельского округа Москвы Алексею Горинову, осужденному по статье о «фейках» про российскую армию. Вместо 7 лет он проведет в колонии 6 лет и 11 месяцев. Об этом сообщается в Telegram-канале, созданном в его поддержку.

«Мосгорсуд смягчил наказание Алексею Горинову с 7 лет лишения свободы до 6 лет 11 месяцев», — говорится в сообщении.

Защита Горинова просила Мосгорсуд приостановить производство по уголовному делу и обратиться в Конституционный Суд с просьбой проверить статью 207.3 УК РФ на соответствие Конституции. Адвокаты мундепа ссылались на то, что приговор Мещанского суда был вынесен с многочисленными нарушениями и не мог быть признан обоснованным и законным.

В своем последнем слове Горинов заявил, что хочет признать свою вину — но не перед судом, а перед «многострадальным народом Украины» и «перед всем мировым сообществом».

«Вину в том, что я, как гражданин своей страны, ничего не смог сделать, никак не смог предотвратить длящееся безумие. Прошу простить и за то, что, по-видимому, уже ничего не смогу сделать для его прекращения», — заявил мундеп.

Мещанский районный суд Москвы вынес приговор Алексею Горинову 8 июля. Прокуратура просила для него семь лет колонии общего режима: столько же дал суд. Горинову также запретили занимать государственные должности на 4 года. Он стал первым россиянином, получившим реальный срок за военный «фейк».

Поводом к уголовному преследованию стало выступление Горинова на совете депутатов 15 марта — он заявил о своей антивоенной позиции и предложил объявить минуту молчания в память о погибших в Украине. Запись его выступления распространилась в интернете. Горинова арестовали в апреле. Вместе с ним по делу проходила депутат Елена Котеночкина — она в розыске и находится сейчас не в России.

В заключении состояние здоровья Горинова стало ухудшаться. Адвокат утверждает, что он сильно похудел, постоянно кашляет и не может принимать пищу. При этом условия его содержания не способствуют выздоровлению — Горинов содержится в тесной камере площадью меньше 10 квадратных метров.