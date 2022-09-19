Активисты объявили сбор на услуги адвоката главы воронежского «Голоса»* Владислава Ходаковского

Активисты объявили сбор на адвоката для главы воронежского «Голоса»* Владислава Ходаковского, у которого прошли обыски по уголовному делу бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева. Объявление опубликовал блогер Павел Сычев в своем Telegram-канале.

Сычев объяснил, что адвокат от «ОВД-Инфо»** выставил Ходаковскому счет в 20 тысяч рублей за оспаривание законности обыска и подачу апелляции на арест счетов. При этом, как утверждает блогер, защитник «ничего не сделал и только забрал документы из минюста».

«Это очень большая сумма для него (Ходаковского. — NT). Он всю жизнь жил честно, не воровал, занимался волонтерством, и такие траты тяжело бьют по его бюджету», — написал Сычев.

О том, что полиция провела обыск в доме председателя отделения движения «Голос»* в Воронежской области Владислава Ходаковского, стало известно 9 сентября. По словам активиста, визит полицейских был связан с уголовным делом о распространении «фейков» о российской армии в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева.

Полиция изъяла у Ходаковского телефон и ноутбук. Следственные мероприятия он назвал «сюрпризом», так как давно отошел от активной политической деятельности и не знаком с Ильей Пономаревым. Кроме того, в этом году он решил пропустить выборы из-за занятости на работе.

Обыски по делу Ильи Пономарева прошли у 12 журналистов и общественников из 6 регионов России, сообщает «7х7 — Горизонтальная Россия». Сам экс-депутат связывает уголовное преследование со своим антивоенным проектом «Утро февраля». Он заявил, что несмотря на давление проект продолжит работу в 34 регионах.





*«Голос» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

**«ОВД-Инфо» Минюст РФ считает «иностранным агентом».