Сообщество академиков обвинило власти во вмешательстве в выборы руководителя РАН

Действующий глава РАН Александр Сергеев снял свою кандидатуру с выборов главы академии из-за беспрецедентного давления. Ученые и академики из «Клуба 1 июля» заявили, что в выборы вмешались «административные органы».

РБК сообщила, что, по словам Сергеева, выборы главы в этом году проходят в беспрецедентных условиях, многие ее члены «подвергаются психологическому и даже внешнему административному давлению», особенно после заявления своей позиции. Такого в новейшей истории РАН еще не было.

В выборах остались два кандидата, утвержденных правительством: генеральный директор АО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» академик Геннадий Красников и директор ФГБУН Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН академик Дмитрий Маркович. Голосование пройдет 20 сентября.

После возбуждения нескольких уголовных дел о «госизмене» Сергеев предложил создать специальный аналитический орган для взаимодействия с правоохранительными структурами. Он ждал предложений от коллег, чтобы можно было выстраивать эффективную работу и защищать ученых.

Академики РАН и члены «Клуба 1 июля» (неформальное сообщество членов РАН и ученых. — NT) заявили о прямом вмешательстве «административных органов» в выборы президента РАН. В своем заявлении они назвали такие действия оскорбительными.

«Клуб 1 июля» заявил, что вмешательство административных органов в выборы президента РАН привело к исключению различными методами двух кандидатов, занявших два первых места на выборах пять лет назад. Важнейшим принципом деятельности Российской Академии наук является демократия, а отнюдь не игра в демократию. «Клуб считает, что в сложившейся ситуации голосование де факто превращено в фарс, участие в котором было бы унизительным для членов РАН», — сказано в опубликованном заявлении.

«Тайга.Инфо»* добавила, что речь, по всей видимости, идет о снятии действующего главы РАН Сергеева и научного руководителя Тюменского института океанологии СО РАН Роберта Нигматулина.

По данным РБК, если бы кто-то из оставшихся кандидатов снял свою кандидатуру, то выборы признали бы недействительными.

«Российская газета» еще 11 сентября опубликовала «критический материал» академика Евгения Велихова о нынешнем руководстве РАН. По его сведениям, не были достигнуты поставленные президентом цели с 2017 года. В тексте всячески подчеркивается необходимость «конструктивного взаимодействия с властью», а Сергеева обвиняют в «мнимых успехах».

«Разумеется, решение таких грандиозных государственных задач возможно только при тесной совместной работе с властью. Именно такой стиль всегда отличал Академию и делал ее научным штабом государства… Будущее РАН — важнейший государственный вопрос, требующий взвешенных, продуманных, но одновременно решительных действий. Особенно в чрезвычайно непростых условиях внешнеполитического давления, которое испытывает наша страна», — пишет «РГ».

*«Тайгу.Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».