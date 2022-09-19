Студентки журфака спели песню про иноагентов на 1/4 лиги КВН «Балтика»

Команда КВН «Трикс» из Санкт-Петербурга спела песню про иностранных агентов. На смелый номер обратила внимание «Сирена».

Студентки журфака исполнили свою песню на 1/4 лиги «Балтика». Девушки в номере перечислили медийных лиц, которых признали иностранными агентами за последние полгода — Александра Невзорова, Юрия Дудя, Екатерину Шульман, Илью Варламова, Михаила Шаца и других. Они также упомянули приговор журналисту Ивану Сафронову, получившему 22 года колонии строгого режима по делу о «госизмене».

«Надо ли нам дальше учиться? Может, мне сразу в тюрьму после вуза садиться?» — продолжили свою песню КВНщицы.

Номер заканчивается тем, что исполнительницу песни уводит со сцены мужчина в форме.

Судьи высоко оценили номер команды «Трикс» — девушки заняли первое место и вышли в полуфинал лиги КВН «Балтика».



