Захарова: Россия не отказывалась от переговоров об обмене заключенными с США

Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Москва не отказывалась от переговоров с США об обмене заключенными. По ее словам, это дипломаты не выполняют своих обязанностей.

В прошлую пятницу президент США Джо Байден встречался с родственниками осужденных в России Пола Уилана и Бритни Грайнер. Их планируют обменять на россиян, отбывающих наказание в США. Пока известно, что в Россию может вернуться торговец оружием Виктор Бут. Сообщалось и о том, что Россия попросила на обмен Вадима Красикова — убийцу бывшего полевого чеченского командира, которого осудили в Берлине.

В прошлую пятницу Пола Уилана перевели в больницу из колонии — возможно, предположил его адвокат, его направили на полное обследование перед обменом.

Сегодня Захарова написала, что Москва готова к переговорам об обмене осужденными.

«Дело в том, что вместо выполнения своих прямых служебных обязанностей — поддержания контактов с дипломатами страны пребывания — посольство США в Москве занимается каким-то медиа-безумием. Они в промышленных масштабах клепают видеоролики про российское руководство и политиков, публикуют «весёлые картинки», а в перерывах изучают московские улицы после ударного «отдыха», — написала представитель МИД.