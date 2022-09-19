DW*: «Северный поток-2» никогда не будет запущен

Премьер-министр немецкой федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль считает, что «Северный поток-2» никогда не будет запущен, даже после «эры Путина». По его мнению, Россия потеряла статус надежного партнера и поставщика газа, пишет DW*.

«Северный поток-2» достроили в 2021 году. Но, по мнению Вайля, газ по нему поставлять никогда не будут.

«Утрата доверия настолько фундаментальна, что больше никогда не возникнет ситуации, в которой правительство ФРГ могло бы полагаться на российские энергоносители. Россияне уже давно сожгли все мосты, уничтожив самый важный актив партнерства — доверие», — пояснил он.

Тех, кто согласится на сотрудничество с Россией, Вайль предостерег: по его мнению, Москва может обмануть и второй раз.

На фоне таких высказываний немецкие компании после трехнедельного перерыва снова начали направлять заявки на поставки газа в «Газпром». В Москве, напротив, говорили в последние дни о том, что «Северный поток-2» может заработать в любое время, пишет ТАСС. Такие заявления были в том числе и от Владимира Путина.

«Газпром» с начала боев в Украине несколько раз приостанавливал поставки газа в Европу. Последний раз — в сентябре. Каждый раз компания ссылалась на технические причины. При этом в последний раз поводом стала утечка масла: по сведениям обслуживающей компании Siemens, такие поломки устраняются на месте и отключение оборудования не требуется.

Кремль все время отрицает политические причины приостановки поставок, но в ЕС уверены, что это — часть плана Путина, его «газовой и энергетической войны» против Европы, ответ на антироссийские санкции. В Вашингтоне высказывали опасения, что этот путинский план может сработать и из-за кризиса, роста цен в Европе может начаться раскол по вопросам поддержки Украины.