Заседание по делу о ликвидации «Сохнута» отложили на месяц

Корреспондент SOTA из зала суда сообщил, что рассмотрение дела о ликвидации агентства для Израиля «Сохнут» отложено на месяц. Об этом ходатайствовала защита.

Адвокаты «Сохнута» сказали, что сейчас организация исправляет замечания и претензии Минюста. На текущем заседании соответствующие документы не удалось предъявить из-за проволочек Минюста — ответы из ведомства задерживаются.

«Минюст занял очень конструктивную позицию, не возражал против отложения, и я надеюсь, что мы сейчас будем в контакте с Минюстом в процессе устранения замечаний», — заявил адвокат «Сохнута» Андрей Гришаев.

Минюст выразил претензии к еврейскому агентству в июле: поводом, по официальной версии, стали бюрократические формальности и проблемы с документами. Позже стало известно, что по версии министерства организация неправомерно собирала данные о российских гражданах. В примирительной процедуре суд на предварительном заседании в августе отказал.

Организация «Сохнут» десятки лет занимается вопросами репатриации евреев в Израиль. Некоторые эксперты и израильская пресса считают, что конфликт между ведомством и организацией начался из-за поддержки Израилем Украины. Военную помощь Тель-Авив Киеву не оказывал, но поставлял обмундирование и гуманитарную помощь. Власти Израиля говорили о том, что ликвидация «Сохнута» серьезно ухудшит двусторонние отношения. В Кремле отрицали, что претензии вызваны политическими причинами и расширившейся с начала боев в Украине «утечке мозгов».