В Госдуме предлагают давать академический отпуск студентам, участвующим в СВО

Telegram-канал Госдумы сообщил, что в перечень оснований для академического отпуска предлагают включить документы об участии в боях в Украине. С такой инициативой выступил единоросс, глава комитета Госдумы по молодежной политике Артём Метелев.

«Нам необходимо обеспечить им гарантию получения образования и создать возможность сдать экзамены по возвращении домой», — аргументировал он предложение.

В начале сентября в Новосибирске сообщали о призывах к студентам вступать в научные роты. В вузе тогда эту информацию опровергли, сославшись на то, что мероприятие регулярное, ежегодное. Однако студентам 3-4 курса в чатах предлагали прийти на «агитационное мероприятие по отбору кандидатов для прохождения военной службы», а в случае вступления в роту — простить долги по учебе. В вузе сказали, что долги прощать не будут.

В научные роты при этом, по данным сайта Минобороны, могут вступить только выпускники с дипломом.