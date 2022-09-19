Обвиняемому в «госизмене» ученому Валерию Митько трижды за месяц вызывали скорую

«Первый отдел» сообщил, что профессору Валерию Митько только за последний месяц трижды вызывали скорую. Последний раз он потерял сознание. Ученого обвиняют в «госизмене», он под домашним арестом больше двух лет. Его состояние стремительно ухудшается.

Юристы сообщили, что 81-летнего Валерия Митько госпитализировали в отделение неврологии. Здесь он пробудет минимум неделю. Последний раз 13 сентября у него поднялось давление до 190. В этот день он потерял сознание, врачи смогли ему помочь. Адвокат навещал его несколько дней назад.

«Если раньше президент Арктической академии наук был готов бороться за свою невиновность до конца и сохранял боевой настрой, то сейчас находится в подавленном состоянии. По мнению защиты, текущее состояние здоровья ученого делает невозможным проведение с ним каких-либо процессуальных действий», — сообщили в «Первом отделе».

Валерий Митько — профессор Арктической академии наук. Обвинение в «госизмене» утвердили и отправили в суд еще 27 января 2022 года. При этом Митько с 2020 года — уже больше двух лет — находится под домашним арестом с полным запретом на выход из дома. Фатальное ухудшение здоровья спровоцировало полное отсутствие прогулок и стресс, считает защита.

«Интерфакс» писал, что Митько обвиняют в госизмене за чтение лекций студентам в Китае. По версии обвинения, он передал китайскому шпиону сведения о гидроакустике. До работы в Арктической академии он служил на кораблях, подводных лодках и в учреждениях Военно-морского флота, возглавлял кафедру подводных информационных систем Военно-морской академии.

Преследование ученых в России в 2022 году усилилось. В московском СИЗО находится профессор из Новосибирска Анатолий Маслов, который также читал лекции в Китае. Летом в Новосибирске задержали ученого Дмитрия Колкера — несмотря на рак 4 стадии его отправили в СИЗО, этапировали в Москву. Там он погиб на третий день после ареста. И Маслова и Колкера обвинили в «госизмене» после чтения лекций в Китае.