Южно-Украинская АЭС попала под обстрел

В «Энергоатоме» сообщили, что ночью российские войска обстреляли территорию Южно-Украинской АЭС.

Ракета приземлилась в 300 метрах от ядерных реакторов, станция повреждена, разбито больше 100 окон. Три высоковольтных линии электропередачи отключены.

Пострадавших нет. Блоки АЭС работают в штатном режиме. Министр энергетики Украины Герман Галущенко посчитал, что это еще одна сторона энергетической войны против Европы: во время «ядерной зимы» цены на топливо и энергию никого беспокоить не будут.

В российском Минобороны не комментировали информацию «Энергоатома».