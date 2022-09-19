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#Новости

Южно-Украинская АЭС попала под обстрел

19.09.2022

Российская ракета приземлилась всего в 300 метрах от ядерных реакторов

В «Энергоатоме» сообщили, что ночью российские войска обстреляли территорию Южно-Украинской АЭС.

Ракета приземлилась в 300 метрах от ядерных реакторов, станция повреждена, разбито больше 100 окон. Три высоковольтных линии электропередачи отключены. 

Пострадавших нет. Блоки АЭС работают в штатном режиме. Министр энергетики Украины Герман Галущенко посчитал, что это еще одна сторона энергетической войны против Европы: во время «ядерной зимы» цены на топливо и энергию никого беспокоить не будут.

В российском Минобороны не комментировали информацию «Энергоатома». 


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