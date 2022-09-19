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#Новости

В ЕС выразили сожаление в связи с преследованием муниципального депутата Алексея Горинова

19.09.2022

На апелляцию, которая проходит сегодня в закрытом режиме, не пустили его сына и жену

Пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Петер Стано выразил сожаление о преследовании Алексея Горинова. Сегодня у него проходит апелляция — заседание пройдет в закрытом режиме, приставы не пустили в суд даже его жену и сына. 

«Мы солидарны с Алексеем Гориновым, по делу которого сегодня проходят апелляционные слушания, и с другими гражданами России, осмеливающимися выступать против войны России против Украины, несмотря на цензуру и притеснения», — опубликовали обращение Стано. 

В группе поддержки Горинова сообщили, что судебные приставы не пустили в зал даже жену и сына депутата. Они сослались на то, что все заседания по делам о «дискредитации армии» проходят в закрытом режиме. Подтверждающих документов они так и не показали. Позже уточнили, что заседание закрыли для обеспечения безопасности участников судебного разбирательства. Председатель суда сказал, что в адрес судьи Мещанского районного суда якобы поступали угрозы. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

Алексея Горинова осудили по делу о «дискредитации армии» (ст. 207.3 УК РФ) на 7 лет колонии строгого режима. По версии обвинения, он совершил это преступление по мотивам политической ненависти. На сегодня это самый жестокий приговор и самый большой реальный срок, который получили россияне по новой статье. 


Фото: Свободу Алексею Горинову 


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