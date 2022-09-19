«Коммерсант»: губернаторы регионов в целом поддерживают «самомобилизацию»

На прошлой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров призвал регионы устроить «самомобилизацию» — набрать по 1000 добровольцев для отправки в Украину. Так, по его мнению, можно было бы добиться внушительных 85 тысяч бойцов. Большинство глав регионов поддержали идею Кадырова, но пока не готовы развертывать такие мероприятия без команды из центра, пишет «Коммерсант».

Кадыров предложил «самомобилизацию», чтобы не ждать введения Кремлем военного положения и не отсиживаться в ожидании конца «спецоперации». Вербовка добровольцев могла бы также стать помощью государству. Региональные власти, по его мнению, могут завербовать, укомплектовать и обучить минимум 1000 бойцов.

При этом в регионах с весны идет набор в «добровольческие батальоны». Институт изучения войны писал, что в некоторых субъектах соединения будут заниматься обеспечением армии, есть добровольцы-связисты. Однако ВВС и «Медиазона»* сообщали, что потери на фронте среди «добровольцев» также есть. «Коммерсант» подсчитал, что около 40 добровольческих батальонов создали как минимум в 20 регионах.

На призыв главы Чечни положительно откликнулись практически во всех регионах: в Крыму, приграничной Курской области, Башкирии, Марий Эл, Хакасии, Удмуртии, Кузбассе, Магаданской и Кировской областях и других. Не совсем поддержали «самомобилизацию» в Чувашии и Краснодарском крае: здесь говорили, что на СВО уже направили добровольцев, и «самомобилизация должна проходить именно в добровольном порядке.

По мнению главы фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, слова Кадырова в регионах всерьез не воспринимают и для реальных действий ждут команду из центра.

«Не секрет, что подобная работа велась губернаторами и раньше, поэтому они предпочли бы дождаться переподтверждения команды с федерального уровня. Признаков, что оно поступит, пока не наблюдается», — считает Виноградов.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».