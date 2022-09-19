Здание «Мемориала»* в Москве хотят забрать в пользу государства

После того как общество «Международный Мемориал»* ликвидировали, у него осталось здание на Каретном ряду в Москве. После ликвидации его передали другой организации. Теперь Генеральная прокуратура в суде требует признать сделку недействительной, а здание передать в пользу государства, сообщили в пресс-службе общества. В «Мемориале» назвали это рейдерским захватом: по закону, ликвидированная организация может самостоятельно распоряжаться своим имуществом.

«Международный Мемориал»* после ликвидации передал здание в управление научно-исследовательскому и просветительскому центру «Мемориал», основанному в 1990 году. Этот центр также занимался изучением политических репрессий и террора в советское время. Само здание было в собственности «Международного Мемориала»* по договору купли-продажи от 2005 года.

В здании на Каретном ряду принимали посетителей, помогали людям находить информацию о жертвах террора. Теперь Генпрокуратура решила оспорить сделку, признать ее недействительной, а здание передать государству.

В «Мемориале»* это назвали «рейдерским захватом». Исполнительного директора ликвидированного «Международного Мемориала»* Елену Жемкову и исполнительного директора НИПЦ «Мемориал» Бориса Беленкина вызвали в суд 12 сентября, их счета арестовали, как и имущество и счета исследовательского центра.

Помимо претензий к сделке, в исковом заявлении указали, что исследователи «нарушали права граждан, нарушали законы и пренебрегали правопорядком, изменяли общественно полезным целям, вели деструктивную деятельность, реабилитировали нацистских преступников и дискредитировали власть, создавая лживый образ СССР».

Предварительное заседание состоялось 16 сентября. Следующее заседание состоится 7 октября в Тверском районном суде.

«В возможность правосудного решения в 2022 году верить не приходится — вероятно, дом на Каретном ряду вскоре будет захвачен. Это создаст препятствия для дальнейшей работы Мемориала, но остановить ее не сможет. Мы продолжим работать как до восстановления правосудия в России, так и после», — заявили «Вот так» представители организации.

*«Мемориал» и «Международный Мемориал» российские власти ликвидировали по решению суда после признания НКО-«иноагентами».

Фото: WikiMapia