ТАСС сообщил, что в Курской области из-за урагана погибли два человека. Без электричества в регионе остается около 5000 человек в 87 населенных пунктах. Кровли повреждены на 13 домах и четырех соцобъектах.

В МЧС рассказали, что на ликвидацию последствий непогоды направили больше 50 человек и пять единиц техники.

Ураган начался в области в воскресенье. Из-за сильного ветра погибли два человека: на пожилого мужчину упало дерево, а студент Курского автотехнического колледжа получил смертельное ранение разбившимся в общежитии стеклом. Следователи начали проверку по факту гибели подростка.





Фото: Курские известия