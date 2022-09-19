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#Новости

В Курской области из-за урагана погибли два человека

19.09.2022

Студент погиб от разбившегося окна, на другого мужчину упало дерево

ТАСС сообщил, что в Курской области из-за урагана погибли два человека. Без электричества в регионе остается около 5000 человек в 87 населенных пунктах. Кровли повреждены на 13 домах и четырех соцобъектах. 

В МЧС рассказали, что на ликвидацию последствий непогоды направили больше 50 человек и пять единиц техники. 

Ураган начался в области в воскресенье. Из-за сильного ветра погибли два человека: на пожилого мужчину упало дерево, а студент Курского автотехнического колледжа получил смертельное ранение разбившимся в общежитии стеклом. Следователи начали проверку по факту гибели подростка. 




Фото: Курские известия

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