Байден: военные США будут защищать Тайвань в случае нападения Китая

Президент США Джо Байден в интервью CBS рассказал, что в случае вторжения Китая на Тайвань американские военные будут поддерживать Тайбэй. Однако он добавил, что «холодной войны» между Вашингтоном и Пекином нет. Личная встреча Байдена и Си Цзиньпина может состояться на саммите G20 в Индонезии в ноябре.

«Да, если на самом деле имело место беспрецедентное нападение», — так он ответил на вопрос корреспондента, будет ли США защищать демократию на Тайване.

Reuters уточнил, что это произошло впервые, когда Байден вышел за рамки заявленной политики США в отношении Тайваня. Но его заявление было максимально четким. Однако в Белом доме на просьбу о комментарии агентству отменили, что политика Вашингтона в отношении Тайвань не изменилась.

«Президент говорил об этом раньше, в том числе в Токио в начале этого года. Он также дал понять тогда, что наша политика в отношении Тайваня не изменилась», — сказал представитель Белого дома.

МИД Тайваня уже выразил благодарность Байдену за поддержку безопасности острова. От Пекина ожидают гневной реакции, как в случае с визитом в августе спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайбэй. После ее визита Китай не исключил военное присоединение острова и провел военные учения в его акватории.

По мнению эксперта по Азии в Немецком фонде Маршалла в США Бонни Глейзер, если Байден дает такие обещания, то он должен убедиться, что у американских вооруженных сил есть возможность сделать это.

«Риторическая поддержка, не подкрепленная реальными возможностями, вряд ли усилит сдерживание Пекина», — считает Глейзер.