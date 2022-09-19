Генсекретарь ООН: Россия и Украина далеки от достижения мира

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что в нынешних условиях Россия и Украина далеки от мирных переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского. По крайней мере он надеется, что стороны смогут обменять пленных по формуле «всех на всех», пишет РИА Новости.

Гутерриш сказал, что важно создать условия для мира, в соответствии с уставом ООН и международным правом. Содействовать переговорам он готов, но их проведение зависит от желаний Путина и Зеленского.

«Но если рассуждать реалистично, я думаю, мы все еще далеки от этой возможности, и вероятно будет сложно провести прямые переговоры между двумя президентами»,— сказал генсекретарь ООН.

По его оценкам, шансы на достижение мира сейчас минимальны: стороны привержены своим целям. Об этом, в частности, говорил Путин на саммите ШОС: он сказал, что «спецоперация» будет продолжаться до достижения всех целей. Зеленский в интервью Reuters говорил, что у страны есть план на освобождение всех территорий.