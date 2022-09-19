Пост Аллы Пугачевой к Минюсту набрал почти 600 тысяч «лайков»

Пост Аллы Пугачевой в Instagram* набрал почти 600 тысяч «лайков»: она осудила боевые действия в Украине. Также она попросила Минюст включить ее в реестр «иноагентов» вслед за мужем Максимом Галкиным**.

Вчера Алла Пугачева написала, что согласна со своим мужем, которого в прошлую пятницу признали «иноагентом».

«Я солидарна с моим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова, прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», — написала Алла Борисовна.

Меньше чем за сутки ее пост набрал почти 600 тысяч «лайков».

Российские чиновники не смогли пройти мимо высказывания Аллы Борисовной. Депутат Госдумы Петр Толстой начал «сожалеть», что Пугачева «настолько утратила связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России». Он добавил, что ее «место в историческом музее времен СССР», она «перестала чувствовать страну и народ», «выпала из истории Родины».

*Instagram принадлежит компании Meta, которую суд признал «экстремистской».**Максима Галкина Минюст России считает «иноагентом».