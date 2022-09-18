207-й день боев: главное

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью Reuters. В нем он впервые прокомментировал контрнаступление ВСУ. По его словам, они настроены решительно. В первое время ни о чем не сообщалось специально. Именно информационная тишина позволила добиться успеха. Планы по наступательным операциям есть на всю территорию страны, но комментировать их он не стал.

При этом о переломе в боях пока говорить рано, считает он. Все будет зависеть от сроков поставки оружия.

Крым, по его словам, можно будет вернуть в состав Украины дипломатическим путем. Но когда и как это будет происходить, кто сядет за стол переговоров, он не знает.

«Так может случиться, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем. Безусловно, люди в Украине больше поддерживают дипломатический путь решения этого вопроса. Что за круг лиц будет обсуждать этот вопрос и когда это будет, я не могу сейчас сказать», — сказал Зеленский.

Председательствующая в ЕС Чехия предложила создать специальный международный трибунал, после того как стало известно о преступлениях в Изюме. В лесу у города после отхода российских войск обнаружили массовое захоронение с почти 450 могилами. В нем были в том числе мирные жители, женщины и дети, многие — со следами пыток, пишет ВВС. Минобороны России никак не комментировало эти данные.

«В XXI веке такие нападения на мирное население немыслимы и отвратительны… Мы не должны забывать об этом. Мы выступаем за наказание всех военных преступников», — сказал глава чешского МИД Ян Липавский.

Reuters пишет, что Россия усилила атаки на гражданские объекты. В Харьковской области власти сообщили, что в селе Стрелечье российские военные обстреляли гражданский автомобиль из танка. Две женщины погибли. В Чугуеве после обстрела погибла 11-летняя девочка. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов также рассказал, что удар в последние сутки пришелся и по психиатрической больнице: четыре сотрудника погибли, два пациента получили ранения.

Минобороны России отрицает удары по гражданским объектам. Только в Харькове, судя по сегодняшней сводке, «высокоточными ударами» атаковали места сосредоточения ВСУ, в том числе в Чугуеве; поражены пункты управления и координации ракетных ударов, артиллерийские подразделения и склады боеприпасов.

В Херсоне было несколько взрывов. Пророссийская администрация рассказывала, что в центре города произошли столкновения с «неустановленной группой лиц». Позднее сообщили, что ВСУ атаковали Центр гуманитарной помощи партии «Единая Россия», но ракета в цель не попала, никто не пострадал.

Глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что стрельба в центре Херсона — провокация российских военных, направленная на дискредитацию ВСУ. Об этом пишет РБК-Украина.

«Российские военные пытаются донести информацию, что ВСУ не освобождают их, а захватывают. Именно поэтому провокации со стрельбой посреди Херсона, провокации со взрывами и прочее, что они освещают, в первую очередь, на своих пропагандистских каналах — на это не нужно обращать внимания», — сказала Гуменюк.

ТАСС со ссылкой на власти ДНР рассказал о погибшем украинском пленном в колонии в Еленовке. Еще пять человек ранены. В обстреле обвинили ВСУ. Это уже второе происшествие в колонии в Еленовке. В ночь на 29 июля в том же учреждении произошел взрыв — по версии военных аналитиков. Минобороны назвало это ударом из американских ракет. Погибли больше 50 военнопленных.

Разведка Британии пишет, что Россия с февраля запустила несколько тысяч ракет большой дальности против Украины. Однако за последнюю неделю Москва усилила обстрелы гражданской инфраструктуры даже там, где она вероятно не увидит немедленных достижений. В частности, были удары по электросети и плотине на реке Ингулец в Кривом Роге. Столкнувшись с неудачами на линии фронта, Россия, скорее всего, расширила зоны, в которых она готова нанести удар, в попытке подорвать моральный дух украинского народа и правительства.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что российские военные ведут бессмысленные наступательные операции вокруг Донецка и Бахмута, вместо того чтобы сосредоточиться на защите от украинских контрнаступлений. Вместе с Бахмутом атакуют и села под Донецком. Их значение больше эмоциональное, нежели тактическое. Русские направляют и без того ограниченные резервы на эти направления, а не на уязвимые российские оборонительные рубежи. Аналитики назвали это почти автоматическими усилиями по завоеванию позиций в Донецкой области. Но от общей, реальной обстановки на фронте эти действия оторваны.

Серьезные подкрепления в восточную часть Харькова и Луганскую область Россия направить не может. Из-за этого занятый российскими военными северо-восток Украины крайне уязвим для продолжающихся контрнаступлений.

Украинские источники сообщают также о массовых нападениях партизан на российские военные объекты и пути снабжения на юге Запорожской области.