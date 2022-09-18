Правозащитники потребовали от генпрокурора проверить отправку заключенных в Украину

Генерального прокурора России Игоря Краснова попросили проверить информацию об отправке в Украину заключенных из российских колоний. Под обращением подписались шесть членов президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Правозащитники отметили, что по всей России «тысячи заключённых с неотбытыми сроками за различные, в том числе тяжкие, преступления направляются в Украину участвовать в специальной военной операции». Они добавили, что освободить заключённого, не отбывшего срок заключения, можно на основании помилования, амнистии или УДО.

«В связи с вышеизложенным просим Вас разъяснить, на каком основании освобождаются от отбытия заключения указанные лица, если эта информация соответствует действительности?» — обратились к Краснову правозащитники.

Письмо подписали Александр Верховский, Наталия Евдокимова, Игорь Каляпин, Ева Меркачева, Владимир Ряховский, Николай Сванидзе.

Об отправке заключенных в Украину сообщали разные источники на протяжении нескольких месяцев. Вчера в распоряжение SOTA попала информация о том, что заключенных начали забирать на фронт принудительно.